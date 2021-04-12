Космонавт Роман Романенко поздравил россиян с Днем космонавтики в прямом эфире

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Летчик-космонавт Роман Романенко рассказал о работе на Международной космической станции (МКС) и жизни астронавтов в космосе. Он сделал это во время праздничной трансляции, посвященной Дню космонавтики, на своей странице в Instagram в понедельник, 12 апреля.

— На борту есть гитара, небольшой синтезатор, барабанчики, поэтому вечерами мы берем инструменты и поем песни — на русском языке, на английском, — поделился космонавт деталями быта на станции.

Романенко высказался и о высадке американцев на Луну. По его словам, после многочисленных разговоров с коллегами из-за океана он убедился, что они действительно были на спутнике Земли. После завершения эксплуатации МКС в 2030 году, по мнению космонавта, Россия может отделить свой сегмент и продолжить автономную работу на орбите.

Напомним, 12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году за пределы Земли отправился корабль-спутник «Восток» с летчиком-космонавтом СССР Юрием Гагариным на борту.

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