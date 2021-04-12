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Энтомолог рассказал, когда стоит ожидать нашествия комаров
Фото: pixabay.com/mathias70

Энтомолог рассказал, когда стоит ожидать нашествия комаров

Елена Фролова

Общество

Толчком к увеличению популяции комаров могут послужить снежная зима и теплая весна. Насекомые будут готовы атаковать человека уже в мае. Для того чтобы избежать укусов, лучше всего выбирать площадки, где дует ветер, а также пользоваться средствами против насекомых. При этом главная опасность, как сообщают специалисты, заключается не в комарах, а в клещах.

Появление комаров может произойти уже в конце апреля или в мае. Помешать их нашествию может лишь сухое лето. В таких условиях летающим вредителям просто негде будет размножаться, поэтому к середине июля их численность может заметно снизиться.

Вместе с тем эксперты утверждают, что комары могут быть переносчиками коронавирусной инфекции. Но беспокоиться не нужно, так как вирус гибнет в насекомых за сутки. Это было доказано исследованиями.

Известно, что ученые планируют создать генно-модифицированных комаров, которые могут стать альтернативой распылению инсектицидов. Однако и от простых летающих насекомых тоже есть польза. Например, они борются с другими букашками, переносящими вирусные заболевания.

Как рассказал энтомолог Дмитрий Мусолин, для «хорошей жизни» комарам важна не только температура, но и влага.

— Они обитают вблизи водоемов со стоячей водой. Сколько воды в бурных реках, неважно, потому что комары там не живут, им нужна стоячая вода. Прекрасно подойдут лужи и покрышки автомобилей. Дело в том, что если в них есть вода, то там часто развиваются личинки насекомых, — объяснил Дмитрий Мусолин.

При этом он добавил, что после снежной зимы, как правило, вода от талого снега как-то задерживается, водоемы не пересыхают и создают хорошую среду для размножения комаров, отмечает телеканал 360.

Читайте также: Биолог предупредил россиян о первой волне комаров

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