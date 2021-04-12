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Биолог предупредил россиян о первой волне комаров
Фото: pixabay.com/ru

Биолог предупредил россиян о первой волне комаров

Юлия Курганова

Общество

Снежная зима в России может спровоцировать массовое появление комаров весной. Когда ждать первую волну этих насекомых, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Он отметил, что многое будет зависеть от погоды. Когда закончатся ночные заморозки, появятся места, где смогут развиваться личинки комаров.

— Личинки комаров развиваются в воде примерно две недели, а потом появляются взрослые комары, которые нам досаждают. Для личинок нужны открытые водоемы, которые прогрелись и не замерзают по ночам. Пока есть ночные заморозки, ожидать появления комаров не стоит, — сообщил ученый в интервью радио Sputnik.

Марьинский пояснил, чем ниже температура водоемов, тем медленнее развиваются личинки комаров и тем медленнее происходит их выход. Если же температура будет высокой, то первая волна комаров начнется уже скоро.

Он добавил, что если вслед за снежной зимой приходит теплая весна, то в начале лета комаров может быть очень много. А затем их количество будет зависеть от осадков и влажности воздуха. Так, если лето будет сухое, то разводиться этим насекомым будет негде, и к середине лета их численность снизится.

Биолог предупредил, что в начале лета комаров будет достаточно много.

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