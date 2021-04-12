«Щеки опускаются куда-то назад»: космонавт описал ощущения от начала полета

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Здоровье потенциального кандидата в космонавты должно отвечать высоким параметрам. Подробно об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Елена Фомина в эфире программы «Жить здорово!».

— Космонавты — это обычные люди. Однако у них должны быть в нормальном состоянии давление, уровень сахара в крови, холестерин. И по этим параметрам мы также оцениваем их здоровье, — пояснила эксперт.

Вместе с тем важным показателем идеального артериального давления для летчика-космонавта являются значения 120 на 80. Как подчеркнула Елена Фомина на орбите у каждого человека есть собственный дозиметр. Перед тем, как отправиться в космос, кандидату в космонавты необходимо пройти испытания на центрифуге. Так он показывает, что может вынести любые перегрузки, отмечает ФАН.

В свою очередь Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Рязанский поделился своими ощущениями от первого полета в космическое пространство.

— Щеки опускаются куда-то назад, руку поднять тяжело. На старте испытаний, когда я только поступал в отряд, было проведено исследование, когда меня заставляли до перегрузки 8,6 вести постоянный репортаж. Потому что Земля у реального экипажа не услышала репортажа. В общем у меня все получилось, хотя голос был очень смешным, — объяснил космонавт.

Вместе с тем Елена Фомина добавила, что идеальным для космонавта считается рост от 158 до 190 сантиметров, а вес — от 50 до 90 килограмм.

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