День наследия пройдет в галерее Ильи Глазунова

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова 18 апреля примет участие в праздновании Дня исторического и культурного наследия Москвы.

Для гостей в галерее пройдет несколько экскурсий — обзорная экскурсия «Россия Ильи Глазунова», которая расскажет о творчестве художника; тематическая экскурсия «Женские образы в творчестве И. С. Глазунова». В свою очередь интерактивная экскурсия «Путешествие в мир русской иконы» познакомит с традицией иконописи на Руси. Экскурсовод раскроет секреты иконописцев: как они подготавливали основу для создания иконы, какие краски и инструменты использовали, как ухаживали за иконами и что делали, если они темнели. В завершение программы участники смогут попробовать себя в роли иконописцев.

Участвовать в мероприятии москвичи приглашаются бесплатно, сообщается на сайте галереи.

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