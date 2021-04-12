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Названы категории граждан, имеющих право досрочного выхода на пенсию
Фото: moscow-live

Названы категории граждан, имеющих право досрочного выхода на пенсию

Елена Фролова

Общество

Пенсионная тема продолжает быть одной из самых важных для жителей России. Многие интересуются тем, кто может досрочно выйти на пенсию, а кому надо будет работать дольше, а также индексацией социальных выплат, которые должны произойти в скором времени.

Согласно новому закону досрочно выйти на пенсию в России могут многодетные матери. В этом году это право доступно гражданкам 1965 года, воспитавших четверых детей. А с 2023 года женщины, которые родили трех детей и воспитали их как минимум до восьми лет, смогут выходить на пенсию с 57 лет.

Вместе с тем, правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться граждане, которые работали на вредном производстве, на Крайнем Севере и районах, приравненных к нему, а также другие некоторые категории.

Помимо этого, льготы по досрочному выходу на пенсию положены семьям, где воспитывается ребенок-инвалид минимум до восьми лет. Только данным правом может воспользоваться лишь один из родителей, отмечает ФАН.

Досрочный выход на пенсионное обеспечение положен и за выслугу лет. Она составляет 42 года трудового стажа для мужчин, и 37 лет – для женщин. Педагоги, врачи и представители творческих профессий, имеющие должный профессиональный стаж, также могут воспользоваться данным правом.

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