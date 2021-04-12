Названы категории граждан, имеющих право досрочного выхода на пенсию

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Пенсионная тема продолжает быть одной из самых важных для жителей России. Многие интересуются тем, кто может досрочно выйти на пенсию, а кому надо будет работать дольше, а также индексацией социальных выплат, которые должны произойти в скором времени.

Согласно новому закону досрочно выйти на пенсию в России могут многодетные матери. В этом году это право доступно гражданкам 1965 года, воспитавших четверых детей. А с 2023 года женщины, которые родили трех детей и воспитали их как минимум до восьми лет, смогут выходить на пенсию с 57 лет.

Вместе с тем, правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться граждане, которые работали на вредном производстве, на Крайнем Севере и районах, приравненных к нему, а также другие некоторые категории.

Помимо этого, льготы по досрочному выходу на пенсию положены семьям, где воспитывается ребенок-инвалид минимум до восьми лет. Только данным правом может воспользоваться лишь один из родителей, отмечает ФАН.

Досрочный выход на пенсионное обеспечение положен и за выслугу лет. Она составляет 42 года трудового стажа для мужчин, и 37 лет – для женщин. Педагоги, врачи и представители творческих профессий, имеющие должный профессиональный стаж, также могут воспользоваться данным правом.

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