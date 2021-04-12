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Медики раскрыли легкий способ избавиться от запаха чеснока изо рта
Фото: pixabay.com

Медики раскрыли легкий способ избавиться от запаха чеснока изо рта

Елена Фролова

Здоровье

Часто люди сталкиваются с неприятным запахом изо рта, который возникает после употребления в пищу чеснока. О том, как избежать такого «аромата», рассказали врач и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире передачи «Жить здорово!».

Как подчеркнули эксперты, в данном корнеплоде содержится аллицин, способный снизить артериальное давление. Чтобы получить подобный эффект, достаточно съесть два зубчика чеснока.

— Это растение помогает синтезу закиси азота, который расширяет наши сосуды. Выяснилось, что аллицин может немного уменьшать уровень холестерина в крови и, соответственно, предупреждать развитие атеросклеротических бляшек, — подчеркнул Герман Гандельман.

При этом Малышева добавила, что если вместе с чесноком съедать дольку лимона, то эффект от аллицина может заблокировать лимонная кислота, отмечает ФАН. Эксперты также объяснили, почему возникает неприятный запах во рту. Оказывается, что аллицин, попадая в организм человека, преобразуется в вещество, выделяемое вместе с дыханием. На это может оказывать влияние и скорость метаболизма.

Для того чтобы нейтрализовать неприятный запах, нужно запить чеснок молоком, посоветовали медики.

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