Самую большую газораспределительную станцию Москвы промыли после зимы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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После зимы в столице привели в порядок территорию газораспределительной станции «Очаковская ГС», которая является самой большой системообразующей станцией города. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы были проведены в рамках месячника весеннего благоустройства. Территорию станции промыли специальным моющим средством. До конца августа рабочие планируют очистить свыше 300 газораспределительных пунктов и станций, в том числе шесть системообразующих.

ГРС «Очаковская ГС» была введена в эксплуатацию после комплексной реконструкции в 2015 году. Общий объем ежегодно проходящего через нее газа достигает семи миллиардов кубических метров в год, что составляет 33 процента от общего объема потребления газа в Москве. Это количество сопоставимо с потреблением природного газа в таких странах, как Норвегия, Дания и Финляндия.

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