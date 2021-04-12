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Составлен список лучших фильмов о космосе
Кадр из фильма «2001 год: Космическая одиссея» / 1968, Stanley Kubrick Productions

Составлен список лучших фильмов о космосе

Никита Абрамов

Кино

В честь Дня космонавтики киноканал FAN представил рейтинг лучших фильмов на тему космоса. На первом месте оказалась классическая картина Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея».

— Даже если вы никогда не смотрели этот фильм, вам наверняка знакомы образы из него: сверхразумный компьютер HAL 9000 с «красным глазом» или изображение эмбриона, плывущего среди звезд, — отметили авторы списка.

Второе место заняла не менее классическая кинолента «Чужой» режиссера Ридли Скотта. Уточняется, что это не просто один из главных космических фильмов, но в том числе один из лучших проектов в кинематографе. Третье место досталось фильму Кристофера Нолана «Интерстеллар».

В десятку лучших также вошли «Аполлон-13», «Звездные войны: Новая надежда», «Гравитация», «Луна 2112», «Валл-И», «Пекло» и «Солярис». Рейтинг составлен на основе оценок, рецензий и кассовых сборов, пишет InterMedia.

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