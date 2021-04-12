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Врачи объяснили, кому противопоказано есть хлеб
Фото: pixabay.com

Врачи объяснили, кому противопоказано есть хлеб

Елена Фролова

Здоровье

Телеведущая и врач Елена Малышева и доктор Андрей Продеус в эфире передачи «Жить здорово!» рассказали, кому нужно исключить из рациона еду, которая содержит глютен.

Самым популярным продуктом в России, в котором есть этот растительный белок, является хлеб. Помимо этого, он находится в составе макарон, булочек, тортов, а также других злаковых изделий.

По словам Андрея Продеуса, такие продукты нельзя употреблять людям, переносящим болезнь под названием «целиакия» (патологическое нарушение работы кишечника, при котором наблюдается непереносимость глютена — прим. «ВМ»).

— Глютен, попадая в наш организм при данном заболевании, вызывает иммунное воспаление, поэтому идет разрушение ворсинок кишечника, — объяснил Продеус.

Он также добавил, что в связи с воспалительными процессами нарушаются микрофлора и стенки кишечника, отмечает ФАН. Симптомами данного заболевания являются вздутие желудка и сильные боли, понос и рвота, слабость в теле. Как правило, целиакия — генетическое заболевание, которое рано проявляется.

При этом Елена Малышева подчеркнула, что точный диагноз можно узнать, только пройдя биопсию кишечника.

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хлебЕлена Малышеваглютен
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