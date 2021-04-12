Врачи назвали два распространенных симптома рака кишечника

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Британские медики назвали два распространенных симптома одного из самых опасных заболеваний — рака кишечника.

Профессор Гордон Уишарт сказал, что нужно обращать внимания на два изменения в состоянии здоровья: «прохождение более частого, более рыхлого стула или развитие запора и крови в стуле».

Он отметил, что кровь в стуле также может быть вызвана рядом доброкачественных состояний, включая геморрой и воспалительные заболевания кишечника.

Врач подчеркнул, что если человек заметил какие-либо из этих симптомов, то ему следует срочно обратиться к врачу, сообщается на портале Express.

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