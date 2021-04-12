Удерживавшего в заложниках 11 человек мужчину задержали в Северной Осетии

Фото: Telegram / РИА Новости

Во Владикавказе задержали мужчину, который удерживал в заложниках 11 человек в местном магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии в понедельник, 12 апреля.

Сообщение о захвате заложников в магазине по улице Куйбышева поступило в дежурную часть днем. Правоохранители прибыли на место, территорию оцепили.

— По имеющимся сведениям, мужчина удерживал в помещении 11 человек — работников магазина и покупателей, двое из которых несовершеннолетние, — говорится в сообщении.

Подозреваемого обезвредили и задержали сотрудники республиканского МВД. Во время проводимой операции никто не пострадал. Личность злоумышленника установили, им оказался ранее судимый 54-летний местный житель, добавили в ведомстве.

Видео: Telegram / РИА Новости

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