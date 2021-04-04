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Мужчина выстрелил в охранника в ТЦ на северо-западе Москвы
Фото: Pixabay / Jabbacake

Мужчина выстрелил в охранника в ТЦ на северо-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Тушинская улица, 17 Карта всех событий

Молодой человек выстрелил в сотрудника торгового центра на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД в воскресенье, 4 апреля.

Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел в торговом центре по адресу улица Тушинская, дом 17. Во время конфликта с охранником мужчина выстрелил в него из пистолета. Предположительно, оружие было пневматическим.

Сообщается, что пострадавший является сотрудником службы безопасности ТЦ, у него диагностировали повреждение ноги, приводит текст сообщения ведомства ТАСС.

Правонарушитель скрылся, на данный момент он разыскивается полицией. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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