Мужчина выстрелил в охранника в ТЦ на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, Тушинская улица, 17 Карта всех событий

Молодой человек выстрелил в сотрудника торгового центра на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД в воскресенье, 4 апреля.

Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел в торговом центре по адресу улица Тушинская, дом 17. Во время конфликта с охранником мужчина выстрелил в него из пистолета. Предположительно, оружие было пневматическим.

Сообщается, что пострадавший является сотрудником службы безопасности ТЦ, у него диагностировали повреждение ноги, приводит текст сообщения ведомства ТАСС.

Правонарушитель скрылся, на данный момент он разыскивается полицией. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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