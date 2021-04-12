Диетолог назвал главный секрет действенного похудения

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Главный секрет в борьбе с лишним весом раскрыл доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. По его мнению, эффективно противостоять ожирению можно только, устранив причины набора массы тела.

— Это всегда должен быть индивидуальный подход, и пока не найдется и не будет устранена причина набора веса, похудеть не получится, — подчеркнул Алексей Ковальков.

По его словам, для начала человеку нужно обратиться за помощью к медику, а врач, в свою очередь, обязан найти причину ожирения. Пациенту нужно будет сдать необходимые анализы, пройти обследования, чтобы установить искомый катализатор и подобрать нужную методику лечения.

Как правило, чаще всего причины кроются в гормональном сбое. Если не решить эту проблему, то диеты будут бессмысленными, отмечает «Царьград».

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