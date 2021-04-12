Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Депутат МГД Бускин: Создание «Большого зеленого кольца» даст новые возможности для семейного и экотуризма
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Депутат МГД Бускин: Создание «Большого зеленого кольца» даст новые возможности для семейного и экотуризма

Кирилл Николаев

Город

Новые возможности для семейного и экологического туризма в Москве появятся с созданием «Большого зеленого кольца». Об этом в понедельник, 12 апреля, заявил член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин.

По его словам, в столице разрабатывается новый кольцевой туристический экомаршрут общей протяженностью 170 километров. Он охватит зеленые зоны Москвы и Московской области.

Бускин отметил, что пандемия коронавирусной инфекции заставила многих людей пересмотреть приоритеты. В настоящее время все больше людей ищут возможности для отдыха внутри страны, а также избегают крупных транспортных узлов, переполненных направлений.

— Безопасность, здоровье важнее. На этом фоне проект «Большого зеленого кольца» имеет огромный потенциал: это возможность оздоровительного туризма, велопрогулок, коротких походов на небольшие расстояния, — заявил Бускин.

Он добавил, что подобный отдых будет дешевле дорогостоящих поездок по популярным направлениям. По мнению Бускина, формат коротких путешествий в столичном регионе очень востребован москвичами.

Читайте также: Турпроект «Большое зеленое кольцо Москвы» может появиться в столице

туризмпроектМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в