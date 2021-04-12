Депутат МГД Бускин: Создание «Большого зеленого кольца» даст новые возможности для семейного и экотуризма

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новые возможности для семейного и экологического туризма в Москве появятся с созданием «Большого зеленого кольца». Об этом в понедельник, 12 апреля, заявил член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин.

По его словам, в столице разрабатывается новый кольцевой туристический экомаршрут общей протяженностью 170 километров. Он охватит зеленые зоны Москвы и Московской области.

Бускин отметил, что пандемия коронавирусной инфекции заставила многих людей пересмотреть приоритеты. В настоящее время все больше людей ищут возможности для отдыха внутри страны, а также избегают крупных транспортных узлов, переполненных направлений.

— Безопасность, здоровье важнее. На этом фоне проект «Большого зеленого кольца» имеет огромный потенциал: это возможность оздоровительного туризма, велопрогулок, коротких походов на небольшие расстояния, — заявил Бускин.

Он добавил, что подобный отдых будет дешевле дорогостоящих поездок по популярным направлениям. По мнению Бускина, формат коротких путешествий в столичном регионе очень востребован москвичами.

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