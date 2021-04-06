Турпроект «Большое зеленое кольцо Москвы» может появиться в столице

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Туристический проект «Большое зеленое кольцо Москвы» по паркам может появиться в столице. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

По ее словам, в столице имеются фантастические возможности для комфортного времяпрепровождения на открытом воздухе. В качестве досуга семьи и компании могли бы выбирать возможность для походов между Москвой и Московской областью.

— Было бы интересно, чтобы через какое-то время у нас появился туристический проект как «Большое зеленое кольцо Москвы», где можно было бы обойти 170 километров, — цитирует Проничеву РИА Новости.

Ранее сообщалось, что траты московских туристов выросли в полтора раза за три года. В 2018 году российские туристы в среднем тратили около 23 тысяч рублей за пятидневную поездку. В 2020 году сумма возросла до 32 тысяч.

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