Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Турпроект «Большое зеленое кольцо Москвы» может появиться в столице
Фото: АГН Москва

Турпроект «Большое зеленое кольцо Москвы» может появиться в столице

Кирилл Николаев

Город

Туристический проект «Большое зеленое кольцо Москвы» по паркам может появиться в столице. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

По ее словам, в столице имеются фантастические возможности для комфортного времяпрепровождения на открытом воздухе. В качестве досуга семьи и компании могли бы выбирать возможность для походов между Москвой и Московской областью.

— Было бы интересно, чтобы через какое-то время у нас появился туристический проект как «Большое зеленое кольцо Москвы», где можно было бы обойти 170 километров, — цитирует Проничеву РИА Новости.

Ранее сообщалось, что траты московских туристов выросли в полтора раза за три года. В 2018 году российские туристы в среднем тратили около 23 тысяч рублей за пятидневную поездку. В 2020 году сумма возросла до 32 тысяч.

Читайте также: «Город с воды выглядит иначе»: куда можно отправиться на теплоходе в Москве

туризмпаркиМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Все мнения
О проекте
Читайте нас в