«Город с воды выглядит иначе»: куда можно отправиться на теплоходе в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Причалы и набережные продолжают готовить к открытию летней навигации в Москве. Силами городских коммунальных служб промываются лестничные сходы, проводится обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для их покраски. Саму навигацию традиционно планируют начать в конце апреля. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные речные маршруты столицы, которые будут доступны в этом году.

Вариантов прогулок по Москве-реке и каналу имени Москвы довольно много, на любой вкус и кошелек. Отправиться в путешествие можно как в центре столицы, чтобы увидеть основные достопримечательности, так и на окраинах. Кроме того, от Северного речного вокзала круизные лайнеры отходят в разные уголки европейской части России.

Круглогодичные маршруты

Конечно, в конце апреля навигация открывается лишь официально. Фактически по Москве-реке судя ходят круглый год. В холодное время года, правда, прогулки ограничены историческим и деловым центром города.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Всем желающим предлагается провести время за ужином или обедом, отправившись на роскошной яхте или судне советской постройки ледового класса в путешествие от причалов: Мост «Багратион», Гостиница «Украина», Парк Горького, Большой Устьинский мост и Международная выставка.

Рейсы совершаются как оборотные, так и в один конец. За два с половиной часа прогулки пассажиры смогут увидеть с борта такие примечательные объекты, как парк «Зарядье», собор Василия Блаженного, Кремль, храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому на острове Балчуг, Парк Горького, здание МГУ на Воробьевых горах, стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание СЭВ (мэрия Москвы), Дом Правительства России и небоскребы «Москва-Сити». Летом подобные круизы совершаются и поздним вечером, когда многие исторические здания блистают подсветкой.

Цена прогулки варьируется от 279 рублей без питания на одного взрослого в зависимости от типа судна и продолжительности путешествия. На яхтах, отправляющихся от гостиницы «Украина» и Парка Горького, — от 1100 рублей. Есть также вариант сходить на «Омике» от Большого Устьинского моста (метро «Китай-город») до «Лужников» и обратно за 99 рублей.

Посмотреть из акватории Москвы-реки на авиашоу

В весенне-летнем сезоне список направлений и причалов существенно шире. Для отдыхающих будут доступны как стандартные ежедневные, так и оригинальные маршруты. Например, 18 апреля можно попасть на экскурсию по столичным затонам, где зимуют грузовые и пассажирские теплоходы.

Кроме того, уже открыта продажа билетов на рейсы 24 апреля, чтобы понаблюдать за праздничным фейерверком в честь открытия навигации. А 9 мая, находясь в акватории Москвы-реки, есть возможность увидеть салют и в честь Дня Победы.

Парк Горького / Фото: Анна Быкова

Кроме того, с 23 по 25 июля москвичи и гости столицы с борта теплохода смогут увидеть авиашоу, отправившись в 12-часовой круиз в сторону Жуковского, где в эти дни будет проходить XV Международный авиационно-космический салон.

Большинство повседневных направлений для прогулок и экскурсий сосредоточены в центре города. Но есть и варианты отправится с окраин. Из парка «Коломенское» с 24 апреля ежедневно начнут ходить теплоходы в Марьино и обратно, а от причала Кленовый бульвар, расположенного неподалеку от станции метро «Коломенская», и от причала Печатники рядом с одноименной станцией метро — в центр города.

Живописный вечерний Красногорск и Бухта радости на Клязьме

Помимо юго-восточной и центральной части Первопрестольной, в путешествие по водным просторам Москвы можно отправиться и от причалов Северный речной вокзал, Захарково, Химки.

Здесь к услугам отдыхающих предлагаются как часовые прогулки по Химкинскому водохранилищу, так и более длительные рейсы, в ходе которых можно будет познакомиться с работой гидротехнических сооружений канала имени Москвы. Например, пройти два шлюза. А по выходным дням от Северного речного вокзала будут совершаться семичасовые экскурсионные рейсы в Жостово, на фабрику декоративной росписи, и восьмичасовые пляжные — в Бухту радости на Клязьминском водохранилище.

Есть еще вариант полюбоваться и живописным северо-западом Москвы. От причалов Троице-Лыково в Строгине и Серебряный Бор — 2 начнут с 24 апреля ходить часовые ежедневные рейсы вокруг уникального памятника природы — Серебряного Бора. Теплоход пройдет под Живописным мостом и по каналу Хорошевское спрямление.

Также с 30 апреля можно с борта теплохода будет посмотреть на вечерний Красногорск. Каждый пятничный вечер прогулочный теплоход будет отправляться от Троице-Лыкова, выходить за МКАД и двигаться вверх по течению Москвы-реки до Нижнемякининской поймы, где затем развернется обратно.

Город с воды выглядит по-другому

По словам экскурсовода Ирины Вишняковой, речные прогулки крайне популярны в Москве.

— Конечно, это востребовано, если мы каждый год видим, как туристов катает огромное количество теплоходов различных компаний. Я советую прокатиться по Москве-реке. Дело в том, что город с воды воспринимается совершенно иначе, чем когда ты идешь по улицам. Многие фасады зданий выглядят совсем по-иному с водной глади, например. А если еще и подсветка в ночное время включается, город совсем по-другому выглядит, — отметила гид.

Ирина Вишнякова добавила, что сейчас предлагаются самые разные варианты провести время на воде.

— Помимо вечеринок, это бывают кинопоказы, концерты. Сейчас уже можно говорить о том, что жизнь развлекательная переместилась на воду. Поэтому здесь стоит выбирать по интересам. Кто-то хочет посмотреть кино, пока плывет, кто-то — на город, слушая экскурсовода. А кто-то хочет посидеть с бокалом вина, послушать хорошую музыку и посмотреть на город. Причем необязательно это делать с борта роскошной яхты. Теплоходов и компаний настолько много, что есть возможность выбора программы на любой вкус и кошелек, — заключила экскурсовод.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Билеты на речные прогулки можно купить либо через агрегаторы, либо напрямую на сайтах пассажирских компаний, либо неподалеку от причалов. Кроме того, в 2021-м Северный речной вокзал, реконструированный в прошлом году, вновь начнет принимать круизные суда. Первый рейс с отправлением из Москвы намечен на 28 апреля — в 15-дневное плавание с заходом в реку Белую отправится теплоход «Русь Великая».

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