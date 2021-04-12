Народный календарь. Как 13 апреля обезопасить дом от пожара
В этот вторник, 13 апреля, православные христиане почитают игумена Руфианского Ипатия Чудотворца. Ему молились беременные женщины, чтобы избежать осложнения при родах и те, кто хотел зачать малыша.
По традиции наши предки готовили сад, сжигали прошлогоднюю листву и белили деревья. Считалось, что в этот день нужно сжечь ненужную вещь, чтобы уберечь дом от пожара.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
Приметы погоды гласили, что если в этот день тепло, то лето будет погожим и теплым. Если облака против ветра плывут – будет дождь. Если у березы сок выделяется, то погода будет хорошей.
В этот день отмечаются Всемирный день рок-н-ролла и День благотворителя в России.
126 лет назад при раскопках Помпей были найдены горы сокровищ. Они были тайно проданы французским Ротшильдам, позже сокровища оказались в Лувре.
119 лет назад в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.
В этот день родились цирковая артистка Наталья Дурова, политик Ирина Хакамада, шахматист Гарри Каспаров, певцы Михаил Шуфутинский и Сергей Шнуров.
Именины отмечают Иосиф, Иван, Анна, Вениамин, Иннокентий.
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