Народный календарь. Как 13 апреля обезопасить дом от пожара

Деревня Троице-Лыково / Фото: «Вечерняя Москва»

В этот вторник, 13 апреля, православные христиане почитают игумена Руфианского Ипатия Чудотворца. Ему молились беременные женщины, чтобы избежать осложнения при родах и те, кто хотел зачать малыша.

По традиции наши предки готовили сад, сжигали прошлогоднюю листву и белили деревья. Считалось, что в этот день нужно сжечь ненужную вещь, чтобы уберечь дом от пожара.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как 13 апреля обезопасить дом от пожара

Приметы погоды гласили, что если в этот день тепло, то лето будет погожим и теплым. Если облака против ветра плывут – будет дождь. Если у березы сок выделяется, то погода будет хорошей.

В этот день отмечаются Всемирный день рок-н-ролла и День благотворителя в России.

126 лет назад при раскопках Помпей были найдены горы сокровищ. Они были тайно проданы французским Ротшильдам, позже сокровища оказались в Лувре.

119 лет назад в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.

В этот день родились цирковая артистка Наталья Дурова, политик Ирина Хакамада, шахматист Гарри Каспаров, певцы Михаил Шуфутинский и Сергей Шнуров.

Именины отмечают Иосиф, Иван, Анна, Вениамин, Иннокентий.

Читайте также: Народный календарь. Что нужно съесть 12 апреля, чтобы быть здоровым весь год