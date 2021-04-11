Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Дата 12 апреля в народе известна как день, когда по приметам определяли погоду на ближайшие дни. В православной церкви почитают преподобного Иоанна Лествичника.

Верующие в этот день выпекали лесенки - специальные обрядовые печенья в виде длинных лепешек с выложенными поверх перекладинами из теста. Их раздавали членам семьи. Считалось, что тот, кто съест такое угощение, в будущей жизни сможет взойти на небо и попасть в Рай.

Именно на Иоанна Лествичника, согласно поверьям, начинал беситься Домовой. Для того, чтобы он не нанес никакого вреда, люди задабривали его различными способами. Считалось, что в этот день не стоит без особой надобности выходить во двор, чтобы не попасться на глаза Домовому.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно съесть 12 апреля, чтобы быть здоровым весь год

Приметы погоды гласили, что если цветут одуванчики - то лето уйдет быстро. Высоко летящие гуси говорят о дождливом сезоне, а осадки в этот день сулят большое количество грибов.

12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. Эта дата посвящена первому выходу человека в открытый космос. В нашей стране он впервые был утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а уже в 1968 году празднику присвоили международный статус.

Кроме того, именно в этот день в 1242 году состоялось Ледовое побоище. Немецкие рыцари потерпели поражение от войска Александра Невского на Чудском озере. В итоге Ливонский орден крестоносцев был вынужден отказаться от притязаний на русские земли и заключить мир.

В этот день родились поэт-песенник Леонид Дербенев, народны артист РСФСР Юрий Куклачев, заслуженный артист России Юрий Гальцев, актриса Елена Корикова и оперная певица Монсеррат Кабалье.

Именины отмечают Захар, Иван.

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