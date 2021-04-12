Дочь летчика-испытателя Чкалова перевела мошенникам более 23 миллионов рублей

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова. Об этом« Вечерней Москве» сообщиластарший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В апреле 2021 года москвичке позвонили якобы сотрудники СК и службы безопасности банка. Они сообщили, что данные 81-летней женщины находятся в свободном доступе, поэтому ей нужно перевести все свои деньги на безопасный счет. Пенсионерка перевела неизвестным более 23 миллионов рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и разыскивают мошенников. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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