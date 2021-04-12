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«Выводы в мою пользу»: вдовец Легкоступовой раскрыл результаты посмертной медэкспертизы
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

«Выводы в мою пользу»: вдовец Легкоступовой раскрыл результаты посмертной медэкспертизы

Василий Плиткин

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Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов стал гостем программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым и раскрыл содержимое медицинской экспертизы, сделанной после смерти артистки.

— Я был ознакомлен с ними, прочел, хочу сказать, что выводы компетентных медиков и патологоанатомов в мою пользу, я тщательно читал документы. Врачи пришли к выводам, что такое полиорганная недостаточность. Это много больных органов было. Все это в медицинском заключении нет. Никакого домашнего насилия не было, у нее лопнул в голове сосуд, который мог лопнуть в любое время, но падение в душевой повлияло на скорость этого процесса, — отметил Фирсов.

Он добавил, что несколько дней они злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти Легкоступовой было не домашнее насилие, а многолетнее злоупотребление алкоголем и травма головы.

— У нее был сахарный диабет, гепатит С, аденома гепофиза. Она об этих болезнях ни слова не сказала, я узнал уже после того, как произошло это ужасное событие. Я сдавал тест, у меня не было гепатита С, — пояснил вдовец.

Видео опубликовано на YouTube.

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