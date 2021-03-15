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Адвокат семьи Легкоступовой отреагировал на заявление друга Фирсова
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Адвокат семьи Легкоступовой отреагировал на заявление друга Фирсова

Кирилл Николаев

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Защита семьи умершей певицы Валентины Легкоступовой будет настаивать на проверке следствием информации о том, что супруг артистки Юрий Фирсов опаивал ее алкоголем вместо оказания первой медицинской помощи. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.

По его словам, данное заявление лучшего друга Фирсова являются фактически сообщением о преступлении.

— Если эти обстоятельства подтвердятся, то должно быть незамедлительно возбуждено уголовное дело. В данном случае мы будем настаивать на проведении проверки, — цитирует адвоката Пятый канал.

Ранее лучший друг Юрия Фирсова заявил, что последний пытался привести ударившуюся головой Легкоступову в чувство при помощи алкоголя вместо того, чтобы вызвать скорую помощь. Друг Фирсова отметил, что дословно фраза звучала так: «Я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом».

Легкоступова умерла после того, как получила травму головы. Дочь певицы обнаружила травмированную мать и ее мужа в состоянии алкогольного опьянения 14 августа 2020 года. Легкоступова была госпитализирована в больницу, после чего скончалась.

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смертьадвокатВалентина Легкоступова
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