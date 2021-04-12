«Нам очень холодно»: Самойлова опубликовала видео с отдыха в Стамбуле

Фото: instagram/samoylovaoxana

Российская модель Оксана Самойлова опубликовала видео с отдыха в Стамбуле. На кадрах она позирует вместе со своим супругом, исполнителем Джиганом, и детьми.

— Это мы в Стамбуле, и нам очень холодно. Все дни до нашего приезда и сразу после нашего отъезда тут шикарная весна +15/20 градусов, — написала блогер в своем микроблоге.

По словам девушки, даже снег и морозная погода не подпортили впечатление отдыхающим.

— Мы очень классно провели время, много гуляли, вкусно ели и наслаждались городом, — добавила Самойлова.

Поклонники восторженно отреагировали на публикацию.

«Главное — всей семьей, а непогода — не главное»; «Ваша главная фишка, Оксана, в позитивном отношении к жизни»; «Джиган Хан Сулейман»; «Великолепные выходные», — написали фолловеры под постом в Instagram-аккаунте Самойловой.

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