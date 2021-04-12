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Россия, Москва, Ленинградский проспект, 56 Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла в районе дома 56 по Ленинградскому проспекту. Из-за ДТП движение перекрыто по двум рядам в сторону области и затруднено на 1,5 километра. В пресс-службе ведомства водителей призвали объезжать этот участок.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших нет.

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