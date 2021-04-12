День культурного наследия пройдет в Историческом музее

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Государственный исторический музей подготовил специальную программу мероприятий ко Дню исторического и культурного наследия. 18 апреля принять участие в ней можно будет по стоимости входного билета. Музей приглашает москвичей на праздничные программы, пешеходные экскурсии и музейные занятия.

Программа Исторического музея стартует с экскурсии «Русская культура XVIII века». Посетители познакомятся с собранием памятников и письменных источников, отражающих развитие русской культуры, начиная с петровской эпохи до правления Екатерины Великой.

Далее посетителей ждет экскурсия «Золотой век древнерусского ремесла» — увлекательное путешествие по древнерусским городам. Трудами древнерусских мастеров создавалась уникальная духовная культура XI–XIII веков.

Экскурсия «История русского зодчества в памятниках и интерьерах Исторического музея» расскажет гостям об эпохах с помощью интерьеров музея.

Русский стиль — самобытное явление культуры второй половины XIX — начала XX века. Ему посвящена экскурсия «Русский стиль в памятниках Исторического музея».

Пешеходная экскурсия «Прогулки по памятным местам Красной площади» расскажет гостям, где находился Государев Монетный двор и какие постройки располагались на месте Исторического музея.

Экскурсия «Искусство создавать прекрасное» пройдет по выставке «Золото — металл богов и царь металлов». Посетители познакомятся с мастерством изготовления предметов декоративно-прикладного искусства.

Вечером в музее состоится программа «Путешествие императрицы Екатерины II в Крым», в которой поведают о борьбе России за выход к Черному морю во второй половине XVIII века и о русских полководцах и адмиралах.

Кроме того, в музее в течение дня можно принять участие в увлекательных заданиях и играх, связанных с историей и культурой России. Гости смогут собрать картины художников, а затем узнать историю их создания.

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