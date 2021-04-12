«Такой сладкий мальчик»: Плющенко поделился кадрами с прогулки с младшим сыном

Фото: АГН Москва

Российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал новый пост в своем микроблоге. На видео позирует спортсмен, держащий на руках младшего сына Арсения, который родился в сентябре прошлого года.

— Plushenko junior на прогулке, — подписал видео фигурист.

Подписчики умиленно отреагировали на публикацию.

«Хочу поскорее увидеть лицо Сени!»; «Такой сладкий мальчик, крошка»; «Очень примерный отец»; «Какая красота, отец года»; «Чудо-Арсюша», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Плющенко.

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