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Плющенко показал трогательное фото с маленьким сыном
Фото: АГН Москва

Плющенко показал трогательное фото с маленьким сыном

Иван Юминов

Звезды

Фигурист Евгений Плющенко разместил новую публикацию на своей странице в Instagram. На ней он запечатлен со своим маленьким сыном Арсением, который родился в сентябре прошлого года.

— А за окнами еще снег в апреле, — оценил Плющенко погоду на улице.

Поклонники фигуриста не остались в стороне и в полной мере оценили, насколько нежным получилось фото.

«Милашки»; «Красавчик маленький»; «А дочку не хотите?» — прокомментировали подписчики.

Ранее Елена Малышева опубликовала фото с внуками.

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Евгений Плющенкосынфото
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