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«Очень люблю»: Малышева опубликовала фото с внуками
Фото: Официальный «Инстаграм» Елены Малышевой

«Очень люблю»: Малышева опубликовала фото с внуками

Иван Юминов

Звезды

Врач и телеведущая Елена Малышева опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На нем она показала своих внуков.

— Что тут сказать. Внуки. Просто очень люблю, — написала она.

Поклонников телеведущей не оставила равнодушными новая публикация.

«Приятно смотреть. Счастья вам»; «Блондин — это ваша копия»; «Вот оно, счастье»; «Как это прекрасно!»; «Внучка на бабушку похожа», — прокомментировали подписчики.

Ранее сообщалось о том, что поклонники заподозрили Татьяну Навку в беременности.

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