Модель Летиция Каста родила ребенка в 42 года

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Французская модель и актриса Летиция Каста в четвертый раз стала мамой — у нее родился сын. Она родила ребенка еще 17 марта, но до сих пор не сделала об этом объявления.

Его назвали Азель — имя происходит от еврейского слова, которое означает «благородный».

Она до последнего скрывала свою беременность от прессы, но в феврале, во время прогулки в Париже, папарацци смогли разглядеть ее округлившийся живот, пишет издание PurePeople.

Ранее Юлиана Караулова призналась, что ее расстроил пол будущего ребенка.

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