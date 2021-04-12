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Нежилое помещение на Трубной улице изымут для реконструкции аварийного дома
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Нежилое помещение на Трубной улице изымут для реконструкции аварийного дома

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Трубная улица, 17с1 Карта всех событий

Нежилое помещение на Трубной улице будет изъято для реконструкции аварийного дома. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Объект расположен по адресу улица Трубная, дом 17, строение 1. Здание находится в собственности юридического лица.

Контроль за выполнением данного распоряжения возложен на заместителя руководителя Департамента городского имущества Москвы Наталию Прусакову.

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