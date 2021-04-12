Спортивный павильон «Экстрим-парк» отремонтируют в Москве

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Соколиная гора, улица Ибрагимова, 30 Карта всех событий

Спортивный павильон «Экстрим-парк» для катания на роликовых коньках, велосипедах и скейтбордах в районе Соколиная гора вскоре отремонтируют. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Уточняется, что павильон входит в состав государственного бюджетного спортивного учреждения Москвы «Московский олимпийский центр водного спорта». Он будет отремонтирован в соответствии с утвержденным проектом капитального ремонта.

«Экстрим-парк» был построен в 1980 году и предназначен для катания на скейтбордах, роликах и велосипедах.

В ходе ремонтных работ планируется обновить отмостки, отремонтировать фасад и наружный водосток кровли. Строители также обработают огнезащитным составом металлические конструктивные элементы. Будет произведена отделка помещений и установлены межкомнатные двери.

Комплекс будет оснащен новыми инженерными системами, будут отремонтированы системы электроснабжения, отопления и теплоснабжения, сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно, что в столице началось строительство высокоэтажной части Национального космического центра.

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