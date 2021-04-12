Строительство высокоэтажной части Национального космического центра началось в Москве
В столице началось строительство башенной части Национального космического центра (НКЦ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 12 апреля.
По его словам, специалисты уже приступили к сооружению основных монолитных конструкций высотной части. Они смонтировали 442 тонны арматуры и уложили свыше 1,2 тысячи кубометров бетона в основную конструкцию фундаментной плиты.
Заммэра отметил, что в полном объеме были выполнены земляные работы, а также завершилось устройство буронабивных свай.
— Это наиболее важная часть всего комплекса зданий — 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем, с общей площадью помещений 62 тысяч квадратных метров станет градостроительной доминантой запада и северо-запада Москвы, — сказал Андрей Бочкарев.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что параллельно выполняются работы по строительству низкоэтажной части будущего НКЦ, сообщает агентство городских новостей «Москва».
— Общая готовность монолитных конструкций оценивается почти в 70 процентов. Всего на стройплощадке НКЦ сегодня задействовано порядка 1,2 тысячи человек и почти 40 единиц строительной техники, — сказал Юрий Кравцов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест после строительства Национального космического центра.
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