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Строительство высокоэтажной части Национального космического центра началось в Москве
Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

Строительство высокоэтажной части Национального космического центра началось в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице началось строительство башенной части Национального космического центра (НКЦ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 12 апреля.

По его словам, специалисты уже приступили к сооружению основных монолитных конструкций высотной части. Они смонтировали 442 тонны арматуры и уложили свыше 1,2 тысячи кубометров бетона в основную конструкцию фундаментной плиты.

Заммэра отметил, что в полном объеме были выполнены земляные работы, а также завершилось устройство буронабивных свай.

— Это наиболее важная часть всего комплекса зданий — 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем, с общей площадью помещений 62 тысяч квадратных метров станет градостроительной доминантой запада и северо-запада Москвы, — сказал Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что параллельно выполняются работы по строительству низкоэтажной части будущего НКЦ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Общая готовность монолитных конструкций оценивается почти в 70 процентов. Всего на стройплощадке НКЦ сегодня задействовано порядка 1,2 тысячи человек и почти 40 единиц строительной техники, — сказал Юрий Кравцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест после строительства Национального космического центра.

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Национальный космический центрстроительствоАндрей Бочкарев
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