Субботние пробежки «Паркран» возобновят в парках Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, парк Дружбы Карта всех событий

Традиционные субботние забеги в столичных парках в рамках движения «Паркран» вновь начнут проводиться. Об этом стало известно в пятницу, 26 марта.

Забеги на дистанцию в пять километров проводят каждую субботу в 9:00. Принять участие в них смогут все желающие — главное соблюдать меры социальной дистанции. Можно бежать или просто идти — в «Паркране» главное получить заряд энергии.

Забеги будут проходить, в том числе, в парке Дружбы, Бабушкинском парке и музее-заповеднике «Царицыно». Полный список площадок можно увидеть на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стал известен список площадок, с которых открываются лучшие виды столицы.

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