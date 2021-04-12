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«Купаюсь в материнстве»: Подольская поделилась кадрами прогулки с детьми
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

«Купаюсь в материнстве»: Подольская поделилась кадрами прогулки с детьми

Никита Абрамов

Звезды

Минувшие выходные певица Наталья Подольская провела с семьей. Кадрами совместной прогулки она решила поделиться в своем микроблоге.

На видео артистка показала коляску, в которой спал ее сын Ваня. Несмотря на то что сама Подольская была одета в спортивный костюм и жилетку, она пояснила, что не знает, как одевать сына в такую погоду для того, чтобы ему было комфортно.

— Я не отличаюсь оригинальностью. Ну какая погода! Так здорово вчера было выступать для такой потрясающей публики. Ой, так вдохновлена этим концертом. Верю, что все наладится, что все восстановится и мы будет встречаться чаще. Вчера был потрясающий вечер, а сегодня я купаюсь в материнстве, — написала Подольская.

Также в разделе Stories в своем Instagram-аккаунте Подольская рассказала, как ее супруг, музыкант Владимир Пресняков катал их сына на мопеде.

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детиВладимир ПресняковНаталья Подольская
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