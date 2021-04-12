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Путин подписал указ о новых основах госполитики по информационной безопасности
Фото: Администрация президента РФ

Путин подписал указ о новых основах госполитики по информационной безопасности

Иван Юминов

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в области международной информационной безопасности. Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 12 апреля.

Одно из положений гласит, что «основы являются документом стратегического планирования Российской Федерации и отражают официальные взгляды на сущность международной информационной безопасности», говорится в документе на портале.

Предыдущая редакция документа была принята в 2013 году. Новая версия была утверждена Совбезом РФ 26 марта, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о новом порядке назначения главы ФСО.

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