Президент России подписал указ о новом порядке назначения главы ФСО

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что директор Федеральной службы охраны (ФСО) будет назначаться главой государства после консультаций с Советом Федерации. Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 12 апреля.

— ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации, — говорится в документе на портале.

Ранее стало известно, что Путин снял с должности первого заместителя главы ФСИН Анатолия Рудого.

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