Путин снял с должности первого заместителя главы ФСИН Анатолия Рудого

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин уволил с должности первого заместителя главы ФСИН генерал-лейтенанта Анатолия Рудого. Это следует из указа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 12 апреля.

— Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний, — говорится в документе на портале.

Ранее сообщалось о том, что Путин присвоил звания генералов 26 сотрудникам силовых ведомств.

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