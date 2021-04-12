Дептранс поделился «космическими» фактами о дорожном движении в Москве

Фото: moscow-live

В День космонавтики столичный департамент транспорта поделился «космическими» фактами о дорожном движении в городе. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что суммарная длина всех поездок по Москве на такси за сутки составляет 9300 километров. Это почти на треть больше длины окружности Плутона. В 2020 году суммарная длина поездок на городском транспорте составила 25,7 миллиарда километров. Это в 172 раза больше расстояния до Солнца или в 20 раз больше, чем расстояние до Сатурна.

Известно, что Юпитер является самой большой планетой Солнечной системы. Однако длина его окружности в 50 раз меньше, чем суммарная длина всех поездок москвичей на личных машинах за сутки (220,1 миллиона километров). Также горожанам рассказали, что флаг столичного ЦОДД провел на орбите 197 дней вместе с экипажем космического корабля «Союз МС–8».

Фото: Telegram / Дептранс

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