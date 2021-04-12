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Москвичам рассказали, как покорение космоса отразилось в убранстве метро
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали, как покорение космоса отразилось в убранстве метро

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, метро Добрынинская Карта всех событий

Сразу несколько мозаик на станции Московского метрополитена «Добрынинская» посвящены первому полету человека в космос. Об этом в понедельник, 12 апреля, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Панно «Утро космической эры» находится на торцевой стене центрального зала станции. Оно олицетворяет счастливое будущее среди звезд.

В вестибюле станции расположилась еще одна мозаика. На ней можно увидеть самого Юрия Гагарина. Его портрет несут спортсмены, рабочие и другие советские граждане.

Москвичам рассказали, как покорение космоса отразилось в убранстве метроФото: Telegram / Дептранс

Напомним, День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин впервые в истории облетел Землю на космическом корабле «Восток-1».

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