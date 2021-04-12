Более 100 уникальных экспонатов представят на выставке «Первый»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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В Музее космонавтики открылась выставка «Первый», на которой представлено более 100 уникальных экспонатов. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщается в материале на официальном сайте мэра Москвы.

В подготовке экспозиции приняли участие около 30 учреждений, среди которых крупные и небольшие музеи России, а также архивы и предприятия ракетно-космической отрасли. Члены семьи Юрия Гагарина помогли собрать редкие подлинные артефакты.

Одним из центральных экспонатов выставки является подлинный спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года был совершен первый в истории человечества полет в космос. Также посетители музея увидят катапультируемое кресло, в котором Юрий Гагарин находился во время полета и возвращения на Землю.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более того, на выставке представлены документы и личные вещи Юрия Гагарина. Посетители смогут увидеть подлинное свидетельство о рождении первого космонавта Земли, семейную гармонь, на которой играл отец Юрия Гагарина, модель самолета Як-18, дипломную работу Гагарина, грамоты, одежду, инструменты, фотографии и другие уникальные вещи. Работа экспозиции продлится до 12 сентября 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл выставку «Первый», которую посвятили 60-летию первого полета человека в космос. Участие в открытии приняли старшая дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена и ветераны отряда космонавтов.

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