Главархив Москвы подготовил выставку к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос

Народные гулянья на проспекте Маркса. 12 апреля 1961 года / Фото: Ю. Королев / Главархив Москвы

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 82к1 Карта всех событий

В честь Дня Космонавтики в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» открылся новый раздел, посвященный событиям 1950–1960-х годов.

В экспозиции представлены фотографии, документальные ролики и другие архивные материалы, которые иллюстрируют разные отрасли жизни Москвы того времени: от градостроительства до науки. Особое внимание уделено истории освоения космоса.

— Ко дню 60-летия с момента первого полета человека в космос мы делимся документами 1950–1960-х годов, когда страна очень активно развивала науку и в жизнь были воплощены передовые идеи, которые еще вчера казались фантастикой, — рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

Документы по теме освоения космического пространства рассказывают о реакции советских людей на запуск первого искусственного спутника Земли. Отдельное место в экспозиции отведено уникальным полетам экипажей кораблей серий «Восток» и «Восход».

В музее можно увидеть фото и автограф Юрия Гагарина, а также изучить снимки героев СССР, которые входили в первый отряд космонавтов.

Кроме того, организаторы уделили внимание материалам, затрагивающим работу конструкторов ракетно-космической промышленности в СССР. В экспозиции задействованы документы из личного фонда академика Николая Пилюгина — специалиста в области систем автономного управления ракетно-космическими комплексами.

Все материалы можно увидеть не только онлайн, но и по адресу Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1 в выставочном зале Главархива. Экспозиция будет работать до 9 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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