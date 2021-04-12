Московский ЦСКА обыграл «Ротор» в матче 25-го тура РПЛ

Фото: Twitter / ЦСКА

Столичный ЦСКА обыграл волгоградский «Ротор» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Москве в понедельник, 12 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-синих».

В составе ЦСКА забитыми мячами отметились Чидера Эджуке и Саломон Рондон. Таким образом, столичная команда одержала третью победу подряд под руководством Ивицы Олича.

ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ротор» с 18 баллами идет на 14-й позиции.

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