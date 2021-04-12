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КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес Гилерме
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес Гилерме

Кирилл Николаев

Спорт

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) во вторник, 13 апреля, рассмотрит инцидент со скандированием оскорбительных кричалок болельщиками московского «Спартака» в адрес вратаря столичного «Локомотива» Маринато Гилерме во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

По его словам, делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гилерме со стороны болельщиков «Спартака». Данный инцидент будет рассмотрен во время заседания КДК, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Спартаком» прошел в воскресенье, 11 апреля, и завершился со счетом 2:0 в пользу железнодорожников. Забитыми мячами в составе победителей отметились Франсуа Камано (22-я минута) и Федор Смолов (45-я). В конце первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления бразильца Лукаса Айртона (45-я).

После этой победы «Локомотив» набрал 46 очков и остался на третьем месте таблицы. «Красно-белые» имеют в своем активе 47 набранных баллов и расположились на второй позиции в таблице.

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