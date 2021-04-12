Звезда «Один дома», 40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом

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У 40-летнего американского актера Маколея Калкина родился сын. Об этом стало известно в понедельник, 12 апреля, от представителя звезды.

Отмечается, что возлюбленная Калкина Бренда Сонг родила малыша 5 апреля в Лос-Анджелесе. Счастливым родителям на протяжении недели удавалось скрывать от своих поклонников радостное известие.

Для Бренды это тоже первый ребенок. Калкин и его возлюбленная решили назвать сына Дакотой в честь сестры актера, которая скончалась в 2008 году, пишет E!News.

СПРАВКА «ВМ»

Маколей Калкин родился 26 августа 1980 года. Широкую известность он получил благодаря ролям в фильмах «Один дома», «Дядюшка Бак» и «Богатенький Ричи». После неудачного брака в 18-летнем возрасте у Калкина началась затяжная депрессия, во время которой, по данным СМИ, актер начал принимать наркотики.

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