Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Звезда «Один дома», 40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом
Фото: instagram.com/culkamania

Звезда «Один дома», 40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом

Никита Абрамов

Звезды

У 40-летнего американского актера Маколея Калкина родился сын. Об этом стало известно в понедельник, 12 апреля, от представителя звезды.

Отмечается, что возлюбленная Калкина Бренда Сонг родила малыша 5 апреля в Лос-Анджелесе. Счастливым родителям на протяжении недели удавалось скрывать от своих поклонников радостное известие.

Для Бренды это тоже первый ребенок. Калкин и его возлюбленная решили назвать сына Дакотой в честь сестры актера, которая скончалась в 2008 году, пишет E!News.

СПРАВКА «ВМ»

Маколей Калкин родился 26 августа 1980 года. Широкую известность он получил благодаря ролям в фильмах «Один дома», «Дядюшка Бак» и «Богатенький Ричи». После неудачного брака в 18-летнем возрасте у Калкина началась затяжная депрессия, во время которой, по данным СМИ, актер начал принимать наркотики.

Читайте также: Актер Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма «Один дома — 2»

актерребенокСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Все мнения
О проекте
Читайте нас в