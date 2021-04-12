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ЦСКА победил СКА и стал первым финалистом Кубка Гагарина
Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА

ЦСКА победил СКА и стал первым финалистом Кубка Гагарина

Кирилл Николаев

Спорт

Московский ЦСКА победил СКА из Санкт-Петербурга в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в понедельник, 12 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-синих».

В составе ЦСКА шайбы забросили Максим Шалунов и Максим Соркин. Счет в серии стал 4:2 в пользу столичной команды. Таким образом, ЦСКА стал первым финалистом Кубка Гагарина.

В финале ЦСКА встретится с победителем пары «Ак Барс» — «Авангард». На данный момент счет в серии 3:2 в пользу «Авангарда».

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