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Автомобиль загорелся после наезда на мачту освещения в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Автомобиль загорелся после наезда на мачту освещения в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 65-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне МКАД автомобиль наехал на мачту освещения и загорелся. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на 65-м километре внутренней стороны МКАД в районе пересечения с Таллинской улицей. В результате ДТП перекрыты две стороны движения. Информация о пострадавших не сообщается.

Водителей призвали объезжать данный участок.

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