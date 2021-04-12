Автомобиль загорелся после наезда на мачту освещения в Москве

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Россия, Москва, МКАД, 65-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне МКАД автомобиль наехал на мачту освещения и загорелся. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на 65-м километре внутренней стороны МКАД в районе пересечения с Таллинской улицей. В результате ДТП перекрыты две стороны движения. Информация о пострадавших не сообщается.

Водителей призвали объезжать данный участок.

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