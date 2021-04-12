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Лжепродавец автомобилей обокрал жителя Краснодарского края почти на миллион рублей
Фото: moscow-live

Лжепродавец автомобилей обокрал жителя Краснодарского края почти на миллион рублей

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

38-летний приезжий предлагал свою помощь при покупке автомобилей в лизинг. Мошенник заявлял своим жертвам, что ему удастся осуществить подобную сделку по довольно выгодной цене. Однако после получения предоплаты мужчина сначала затягивал показ автомобиля и выманивал дополнительные деньги, а потом и вовсе переставал выходить на связь. По такой схеме он похитил 955 тысяч рублей у жителя Краснодарского края, который приехал в Москву, чтобы купить автомобиль.

Подозреваемого задержали на Рязанском проспекте, где он снимал квартиру. Мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «ВМ» сообщала, что полиция задержала таксиста, который, выдавая себя за продавца подержанных машин, украл 150 тысяч рублей у клиента.

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