Не соскучишься: астрологи назвали пять самых страстных знаков зодиака среди женщин

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Звезды оказывают влияние на людей — в частности, на темперамент, интересы и их пристрастия. Исходя из этого астрологи назвали пять самых страстных знаков зодиака среди девушек.

Скорпион

Рожденные под этим знаком зодиака никогда не остаются без внимания мужчин. Эти девушки очень влюбчивые и пылкие, они не будут довольствоваться спокойными отношениями — наоборот, им нужны постоянные страсти.

Стрелец

Девушки этого знака зодиака считаются лучшими любовницами. Им от природы дано соблазнять мужчин как внешностью, так и интеллектом. Отношения с ними полны интереса. К тому же Стрельцы однолюбы.

Козерог

Козероги умеют заинтересовывать мужчин и удерживать их даже спустя длительное время. Как отмечают астрологи, интимная жизнь с девушками-Козерогами полна фантазий и экспериментов.

Овен

Вспыльчивость Овнов мешает в отношениях, но в интимном плане она только играет на руку. Мужчины могут не беспокоиться об отсутствии страсти с представительницами этого знака зодиака.

Девы

Неважно, какие Девы: нежные или жесткие. Они в любом случае остаются страстными натурами. При этом, по словам астрологов, интимная жизнь и любовь для них не всегда идут рука об руку, пишет «НьюИнформ».

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