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Семь европейских достопримечательностей оказались на грани исчезновения
Фото: pixabay.com

Семь европейских достопримечательностей оказались на грани исчезновения

Никита Абрамов

В мире

В Европе есть семь мест, которым в будущем грозит исчезновение. Такую подборку составили эксперты организации Europa Nostra, которая занимается популяризацией культурного наследия.

В список достопримечательностей, находящихся под угрозой, вошли церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии, которые находятся в Испании. Кроме того, исследователи включили в перечень зубчатую железную дорогу Ахензее в австрийском Тироле, кладбище Мирогой в Загребе, центральное почтовое отделение в Скопье в Северной Македонии, Дечанский монастырь в Косове, а также сад Джусти в Вероне.

Основными причинами, по которым указанные культурные наследия попали в список, являются ветхость и активное использование объектов. Специалисты подчеркнули, что среди природных объектов опасность исчезновения угрожает пяти островам в Эгейском море, которые принадлежат Греции, пишет News.ru.

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