Ролики о науке появятся на медиаэкранах московского транспорта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Проект по продвижению науки планируют запустить в общественном транспорте Москвы. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщила заместитель начальника управления координации подготовки научных кадров столичного департамента образования и науки Татьяна Иванова.

По ее словам, на медиаэкранах пассажирам будут показывать интересные видеоролики о науке. Также москвичам и гостям столицы расскажут об открытиях в этой сфере. Новый проект состоит из нескольких блоков: серия роликов «Наука за минуту», где пассажирам будут объяснять научные понятия, мини-квиз с блоком вопросов, видеоанонсы о планирующихся в столице мероприятиях, рубрики «Новости науки» и «Календарь открытий».

Иванова добавила, что в этом году фестиваль Nauka 0+ планируется провести как в онлайн, так и в офлайн-режиме. В 2020 году мероприятие состоялось только онлайн из-за ситуации с коронавирусом. Участниками мероприятия стали более 15 миллионов человек, сообщает ТАСС.

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